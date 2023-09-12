Месси купил особняк во Флориде за 10,8 млн долларов
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал владельцем особняка в городе Форт-Лодердейл на юго-восточном побережье Флориды. Об этом сообщает Forbes.
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал владельцем особняка в городе Форт-Лодердейл на юго-восточном побережье Флориды. Об этом сообщает Forbes.
Особняк обошелся семье Месси в 10,8 млн долларов. Он расположен на берегу океана и включает в себя восемь спален, девять ванных комнат, гараж на три автомобиля, тренажерный зал, спа-комната, бассейн и индивидуальный причал. Общая площадь дома составляет 975 квадратных метров.
Приобретенная Месси недвижимость находится примерно в восьми километрах от стадиона «Драйв Пинк» и прилегающей к нему тренировочной базы «Интер Майами».
Форт-Лодердейл расположен в 37 километрах от Майами и является частью городской агломерации. «Интер Майами» базируется именно в Форт-Лодердейле.
Месси выступает за «Интер Майами» с июля этого года. За американский клуб он провел 11 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.