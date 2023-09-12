Текущие события
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Турция
Футбол. Сборные
18:15
Катар
Россия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Иордания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Косово
Футбол. Сборные
21:45
Шотландия
Англия
Футбол. Сборные
22:00
Германия
Франция
Все события
Фоторепортажи
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
14:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси купил особняк во Флориде за 10,8 млн долларов

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал владельцем особняка в городе Форт-Лодердейл на юго-восточном побережье Флориды. Об этом сообщает Forbes.

Наверх
Источник: Reuters

Особняк обошелся семье Месси в 10,8 млн долларов. Он расположен на берегу океана и включает в себя восемь спален, девять ванных комнат, гараж на три автомобиля, тренажерный зал, спа-комната, бассейн и индивидуальный причал. Общая площадь дома составляет 975 квадратных метров.

Источник: www.forbes.com
Источник: www.forbes.com
Источник: www.forbes.com
Источник: www.forbes.com
Источник: www.forbes.com

Приобретенная Месси недвижимость находится примерно в восьми километрах от стадиона «Драйв Пинк» и прилегающей к нему тренировочной базы «Интер Майами».

Форт-Лодердейл расположен в 37 километрах от Майами и является частью городской агломерации. «Интер Майами» базируется именно в Форт-Лодердейле.

Месси выступает за «Интер Майами» с июля этого года. За американский клуб он провел 11 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Майк Тайсон
РФС добился от УЕФА согласия на проведение матчей Кубка России в...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь