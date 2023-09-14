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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА назвала номинантов на премию лучшему тренеру

В список номинантов премии The Best FIFA Men's Coach вошли пятеро тренеров — Хосеп Гвардиола, Хави, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти и Ангелос Постекоглу.

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Источник: AP 2023

Главный тренер «Манчестер Сити» привел свою команду в прошлом сезоне к треблу. Также его признали лучшим тренером сезона в АПЛ.

Под руководством Хави «Барселона» выиграла чемпионат и Кубок страны.

Симоне Индзаги с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов и одержал победу в Кубке Италии.

Лучано Спаллетти привел «Наполи» к чемпионству в Серии А, и его признали лучшим тренером сезона в чемпионате Италии.

Ангелос Постекоглу выиграл с шотландским «Селтиком» чемпионат и Кубок страны, а также Кубок шотландской лиги. Его признали тренером сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Шотландии.

В прошлом году звания «Лучший тренер» удостоился Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре.

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