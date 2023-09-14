ФИФА назвала номинантов на премию лучшему тренеру

Главный тренер «Манчестер Сити» привел свою команду в прошлом сезоне к треблу. Также его признали лучшим тренером сезона в АПЛ.

Под руководством Хави «Барселона» выиграла чемпионат и Кубок страны.

Симоне Индзаги с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов и одержал победу в Кубке Италии.

Лучано Спаллетти привел «Наполи» к чемпионству в Серии А, и его признали лучшим тренером сезона в чемпионате Италии.

Ангелос Постекоглу выиграл с шотландским «Селтиком» чемпионат и Кубок страны, а также Кубок шотландской лиги. Его признали тренером сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Шотландии.