ФИФА назвала номинантов на премию лучшему тренеру
В список номинантов премии The Best FIFA Men's Coach вошли пятеро тренеров — Хосеп Гвардиола, Хави, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти и Ангелос Постекоглу.
В список номинантов премии The Best FIFA Men's Coach вошли пятеро тренеров — Хосеп Гвардиола, Хави, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти и Ангелос Постекоглу.
Главный тренер «Манчестер Сити» привел свою команду в прошлом сезоне к треблу. Также его признали лучшим тренером сезона в АПЛ.
Под руководством Хави «Барселона» выиграла чемпионат и Кубок страны.
Симоне Индзаги с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов и одержал победу в Кубке Италии.
Лучано Спаллетти привел «Наполи» к чемпионству в Серии А, и его признали лучшим тренером сезона в чемпионате Италии.
Ангелос Постекоглу выиграл с шотландским «Селтиком» чемпионат и Кубок страны, а также Кубок шотландской лиги. Его признали тренером сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Шотландии.
В прошлом году звания «Лучший тренер» удостоился Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре.