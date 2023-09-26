Анчелотти отреагировал на слухи, что Хаби Алонсо сменит его на посту главного тренера «Реала»

«Я тренировал Хаби, он отлично справляется с работой в “Байере”. Он хорошо понимает игру, поэтому он очень хороший тренер. Я желаю, чтобы Хаби Алонсо, Рауль и Альваро Арбелоа однажды стали тренерами “Реала”. Я их всех люблю. Все знают, что я счастлив здесь. Но сейчас это не важно. Поговорим в будущем, время есть», — сказал Анчелотти.

Хаби Алонсо выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2014 год. В 2017 году испанец закончил игровую карьеру и спустя год стал тренером юношеской команды «Реала» до 14 лет. С октября 2022 года он тренирует «Байер». Под его руководством леверкузнецы занимают второе место в Бундеслиге, уступая «Баварии» лишь по дополнительным показателям.