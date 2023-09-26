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15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Анчелотти отреагировал на слухи, что Хаби Алонсо сменит его на посту главного тренера «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что его сменщиком в следующем году станет главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

«Я тренировал Хаби, он отлично справляется с работой в “Байере”. Он хорошо понимает игру, поэтому он очень хороший тренер. Я желаю, чтобы Хаби Алонсо, Рауль и Альваро Арбелоа однажды стали тренерами “Реала”. Я их всех люблю. Все знают, что я счастлив здесь. Но сейчас это не важно. Поговорим в будущем, время есть», — сказал Анчелотти.

Хаби Алонсо выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2014 год. В 2017 году испанец закончил игровую карьеру и спустя год стал тренером юношеской команды «Реала» до 14 лет. С октября 2022 года он тренирует «Байер». Под его руководством леверкузнецы занимают второе место в Бундеслиге, уступая «Баварии» лишь по дополнительным показателям.

Ожидается, что 64-летний Анчелотти покинет «Реал» по окончании нынешнего сезона и возглавит сборную Бразилии. Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до июня 2024 года, после чего он сможет возглавить мадридский клуб.

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