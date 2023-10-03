«Байер» продлил контракт с самым результативным защитником чемпионата

Новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

«Джереми Фримпонг за последние несколько лет стал не только важной фигурой в нашей команде, но и одним из лучших игроков Бундеслиги на позиции атакующего правого защитника. Продление контракта подчеркивает важность Джереми для нашей команды», — сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

Фримпонг перешел в немецкий клуб из «Селтика». В текущем сезоне он провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.