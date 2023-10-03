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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Байер» продлил контракт с самым результативным защитником чемпионата

Немецкий футбольный клуб «Байер» продлил контракт с голландским защитником Джереми Фримпонгом, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2023

Новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

«Джереми Фримпонг за последние несколько лет стал не только важной фигурой в нашей команде, но и одним из лучших игроков Бундеслиги на позиции атакующего правого защитника. Продление контракта подчеркивает важность Джереми для нашей команды», — сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

Фримпонг перешел в немецкий клуб из «Селтика». В текущем сезоне он провел восемь матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

«С тех пор произошло много событий, мы многое пережили и продолжали совершенствоваться как команда. Очень приятно быть частью этой команды», — сказал сам футболист.

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