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15:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Валентин Иванов возглавил департамент судейства в Катаре

С 2014-го по 2016-й годы Валентин Иванов возглавлял российский судейский корпус.

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Источник: AFP 2023

По информации «Спорт-Экспресса», один из лучших российских арбитров, инструктор ФИФА Валентин Иванов возглавил департамент судейства футбольной ассоциации Катара. По сведениям источника, он приступил к работе две недели назад.

В 2003 году Иванов был главным арбитром полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Также обслуживал матчи Чемпионата Европы 2004 года и Чемпионата мира 2006 года в Германии.

62-летний Валентин Иванов — сын олимпийских чемпионов Валентина Иванова (футбол) и Лидии Ивановой (спортивная гимнастика).

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