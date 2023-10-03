Валентин Иванов возглавил департамент судейства в Катаре

По информации «Спорт-Экспресса», один из лучших российских арбитров, инструктор ФИФА Валентин Иванов возглавил департамент судейства футбольной ассоциации Катара. По сведениям источника, он приступил к работе две недели назад.

В 2003 году Иванов был главным арбитром полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Также обслуживал матчи Чемпионата Европы 2004 года и Чемпионата мира 2006 года в Германии.