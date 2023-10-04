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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-тренер «ПСЖ» возглавит катарский «Аль-Духаиль» на этой неделе

Бывший главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Кристоф Галтье на этой неделе возглавит катарский «Аль-Духаиль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

По информации источника, окончательное соглашение между сторонами было достигнуто вчера, 3 октября.

Ранее в СМИ писали, что 57-летний специалист ведет переговоры с «Марселем». Однако Галтье отказался возглавить французский клуб, так как не был готов возвращаться к тренерской деятельности так быстро.

Последним местом работы Галтье был «ПСЖ». Специалист возглавил французский клуб 5 июля 2022 года. Под его руководством парижане выиграли свой 11-й титул в чемпионате Франции.

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