Экс-тренер «ПСЖ» возглавит катарский «Аль-Духаиль» на этой неделе
Бывший главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Кристоф Галтье на этой неделе возглавит катарский «Аль-Духаиль», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Бывший главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Кристоф Галтье на этой неделе возглавит катарский «Аль-Духаиль», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, окончательное соглашение между сторонами было достигнуто вчера, 3 октября.
Ранее в СМИ писали, что 57-летний специалист ведет переговоры с «Марселем». Однако Галтье отказался возглавить французский клуб, так как не был готов возвращаться к тренерской деятельности так быстро.
Последним местом работы Галтье был «ПСЖ». Специалист возглавил французский клуб 5 июля 2022 года. Под его руководством парижане выиграли свой 11-й титул в чемпионате Франции.