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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: стадион «Хетафе» переименуют из-за сексистских высказываний

Городской совет Хетафе и футбольный клуб «Хетафе» приняли решение о смене названия стадиона «Колизей Альфонсо Переса», сообщает El Mundo.

ХетафеЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: ФК "Хетафе"

Стадион переименуют в «Колизей» из-за сексистких высказываний бывшего игрока клуба Альфонсо Переса, который в интервью El Mundo заявил: «Мужской футбол приносит больше доходов и оказывает гораздо большее влияние, чем женский футбол. Женский футбол никогда не сможет сравниться. Каждый должен знать, где он находится. Они не могут жаловаться».

По поводу этой ситуации высказалась мэр города Сара Эрнандес.

«Сексистским взглядам, выраженным Альфонсо Пересом в недавнем интервью о своих товарищах по команде по сборной Испании, нет места в нашем обществе», — заявила Эрнандес.

Арена была открыта в 1998 году, ее вместимость — 16800 зрителей.

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