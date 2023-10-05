СМИ: стадион «Хетафе» переименуют из-за сексистских высказываний

Стадион переименуют в «Колизей» из-за сексистких высказываний бывшего игрока клуба Альфонсо Переса, который в интервью El Mundo заявил: «Мужской футбол приносит больше доходов и оказывает гораздо большее влияние, чем женский футбол. Женский футбол никогда не сможет сравниться. Каждый должен знать, где он находится. Они не могут жаловаться».