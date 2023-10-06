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10:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бока Хуниорс» встретится с «Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес

Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» обыграл в серии пенальти бразильский «Палмейрас» в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес.

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Источник: Reuters

Основное и дополнительное время встречи в завершилось со счетом 1:1. В составе «Боки» отличился Эдинсон Кавани на 23-й минуте, у «Палмейрас» гол забил Хоакин Пикерес на 73-й минуте. Во втором тайме «Бока Хуниорс» остался в меньшинстве после удаления бывшего футболиста московского «Спартака» Маркоса Рохо. В серии пенальти сильнее оказались футболисты аргентинского клуба.

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Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0. «Бока Хуниорс» является шестикратным обладателем Кубка Либертадорес. Ранее в финал вышел бразильский «Флуминенсе», который сыграет в решающем матче турнира во второй раз в истории и впервые с 2008 года.

Финал Кубка Либертадорес состоится 4 ноября в Рио-де-Жанейро.

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