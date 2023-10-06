«Бока Хуниорс» встретится с «Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес

Основное и дополнительное время встречи в завершилось со счетом 1:1. В составе «Боки» отличился Эдинсон Кавани на 23-й минуте, у «Палмейрас» гол забил Хоакин Пикерес на 73-й минуте. Во втором тайме «Бока Хуниорс» остался в меньшинстве после удаления бывшего футболиста московского «Спартака» Маркоса Рохо. В серии пенальти сильнее оказались футболисты аргентинского клуба.