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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

39-летний Вагнер Лав продолжает забивать голы

Бывший игрок ЦСКА выступает в бразильской Серии B за «Спорт Ресифи».

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Команда Вагнера Лава уступала клубу «Понте-Прета» со счетом 0:3, когда в добавленное к первому тайму время форвард быстрее всех сориентировался в сутолоке после подачи углового.

Гол Вагнера помог «Спорт Ресифи» прийти в себя и забить еще дважды. Матч завершился со счетом 3:3. сравнять счет.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й год, а также в 2013 году. В чемпионатах России бразилец забил 85 мячей в 169 матчей. Достижение Вагнера по забитым мячам среди легионеров было побито только в 2023 году — это сделал нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес.

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