«Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года

Новое соглашение 23-летнего игрока рассчитано до 2027 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, в новом контракте прописаны отступные в размере одного миллиарда долларов.

Винисиус перешел за «Реал» в 2018 году из «Фламенго» за 45 млн евро. За пять лет в мадридском клубе бразилец провел 235 игр, в которых забил 62 мяча и сделал 67 голевых передач. Винисиус выиграл с «Реалом» девять титулов: Лигу чемпионов, два клубных чемпионата мира, Суперкубок Европы, дважды Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.