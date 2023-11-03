Кркич: Месси и Криштиану не могут быть примером для молодежи
Бывший футболист «Барселоны» в качестве тех, кого можно считать примером, назвал двоих — игроков мадридского «Реала» и «Бетиса».
Бывший футболист «Барселоны» в качестве тех, кого можно считать примером, назвал двоих — игроков мадридского «Реала» и «Бетиса».
Боян Кркич рассказал, каких спортсменов он считает успешными.
«Ни Месси, ни Криштиану, ни Рафа Надаль не являются обычными случаями, они не могут быть примером для молодежи. Они необыкновенны. Успех не в этом. Для меня Серхио Каналес — успешный спортсмен, потому что после трех операций на колене он попал в сборную. Хоселу в 33 года стал игроком “Реала”. Они — успешны», — сказал Кркич в интервью испанскому изданию AS.
33-летний Боян Кркич объявил о завершении карьеры в марте 2023 года. Воспитанник «Барселоны» провел за клуб 163 матча, в них он отметился 41 голом и 19 результативными передачами. В составе каталонского клуба футболист дважды становился победителем Лиги чемпионов и трижды побеждал в чемпионате Испании.
Также Кркич выступал за «Рому», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль Импакт» и «Виссел Кобе», в котором выступал вместе с бывшим одноклубником Андресом Иньестой.