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18:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Кркич: Месси и Криштиану не могут быть примером для молодежи

Бывший футболист «Барселоны» в качестве тех, кого можно считать примером, назвал двоих — игроков мадридского «Реала» и «Бетиса».

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Источник: AFP 2023

Боян Кркич рассказал, каких спортсменов он считает успешными.

«Ни Месси, ни Криштиану, ни Рафа Надаль не являются обычными случаями, они не могут быть примером для молодежи. Они необыкновенны. Успех не в этом. Для меня Серхио Каналес — успешный спортсмен, потому что после трех операций на колене он попал в сборную. Хоселу в 33 года стал игроком “Реала”. Они — успешны», — сказал Кркич в интервью испанскому изданию AS.

33-летний Боян Кркич объявил о завершении карьеры в марте 2023 года. Воспитанник «Барселоны» провел за клуб 163 матча, в них он отметился 41 голом и 19 результативными передачами. В составе каталонского клуба футболист дважды становился победителем Лиги чемпионов и трижды побеждал в чемпионате Испании.

Также Кркич выступал за «Рому», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль Импакт» и «Виссел Кобе», в котором выступал вместе с бывшим одноклубником Андресом Иньестой.

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 Кркич: Месси и Криштиану не могут быть примером для молодежи
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