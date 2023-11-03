Кркич: Месси и Криштиану не могут быть примером для молодежи

«Ни Месси, ни Криштиану, ни Рафа Надаль не являются обычными случаями, они не могут быть примером для молодежи. Они необыкновенны. Успех не в этом. Для меня Серхио Каналес — успешный спортсмен, потому что после трех операций на колене он попал в сборную. Хоселу в 33 года стал игроком “Реала”. Они — успешны», — сказал Кркич в интервью испанскому изданию AS.