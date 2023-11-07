Будущий игрок «Реала» Эндрик вызван в сборную Бразилии в 17 лет

Эндрик стал самым молодым игроком с 1993 года, получившим вызов в сборную Бразилии. Последним бразильским игроком, получившим вызов в сборную в 17-летнем возрасте был Роналдо.

В этом сезоне Эндрик провел за «Палмейрас» 47 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу. На минувшей неделе 17-летний нападающий записал на свой счет три мяча, в том числе дубль против лидера чемпионата Бразилии «Ботафого» (4:3). Благодаря голам Эндрика «Палмейрас» смог отыграться со счета 0:3.

Эндрик является одним из самых больших талантов бразильского футбола последних лет. В декабре 2022 года его приобрел мадридский «Реал» за 37,5 млн евро. Бразилец пополнит состав «королевского клуба» летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз вызвал на ближайшие матчи 24 футболиста, из которых шесть представляют местный чемпионат.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Лукас Перри («Ботафого»);

Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Лукас Перри («Ботафого»); Защитники: Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Карлос Аугусто («Интер»), Бремер («Ювентус»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Нино Мота («Флуминенсе»), Ренан Лоди («Марсель»);

Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Карлос Аугусто («Интер»), Бремер («Ювентус»), Маркиньос («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Нино Мота («Флуминенсе»), Ренан Лоди («Марсель»); Полузащитники: Андре Нето («Флуминенсе»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»), Родриго («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья Диас («Барселона»), Паулиньо Сампайо («Атлетико Минейро»), Пепе Акино («Порту»);

Андре Нето («Флуминенсе»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»), Родриго («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья Диас («Барселона»), Паулиньо Сампайо («Атлетико Минейро»), Пепе Акино («Порту»); Нападающие: Жоао Педро Жезус («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас»), Габриэл Жезус («Арсенал»).