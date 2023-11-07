Будущий игрок «Реала» Эндрик вызван в сборную Бразилии в 17 лет

Эндрик стал самым молодым игроком с 1993 года, получившим вызов в сборную Бразилии. Последним бразильским игроком, получившим вызов в сборную в 17-летнем возрасте был Роналдо.
В этом сезоне Эндрик провел за «Палмейрас» 47 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу. На минувшей неделе 17-летний нападающий записал на свой счет три мяча, в том числе дубль против лидера чемпионата Бразилии «Ботафого» (4:3). Благодаря голам Эндрика «Палмейрас» смог отыграться со счета 0:3.
Эндрик является одним из самых больших талантов бразильского футбола последних лет. В декабре 2022 года его приобрел мадридский «Реал» за 37,5 млн евро. Бразилец пополнит состав «королевского клуба» летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз вызвал на ближайшие матчи 24 футболиста, из которых шесть представляют местный чемпионат.
Бразилия занимает третье место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, отставая от лидирующей Аргентины на пять очков. 17 ноября «петрокампеоны» на выезде сыграют против Колумбии, а 22 ноября проведут встречу со сборной Аргентины.