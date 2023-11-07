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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры. Об этом сообщает издание Marca.

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Источник: Reuters

«Я уже ранее говорил, что не загадываю наперед. Хочу жить сегодняшним днем. В физическом плане у меня сейчас все отлично. Не могу точно ответить, сколько еще буду играть. Я намерен выходить на поле до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу», — сказал Месси.

Действующий контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. При этом аргентинец неоднократно заявлял, что мечтает сыграть за клуб «Ньюэллс Олд Бойз», в академии которого он начинал свой футбольный путь.

На счету Месси в этом сезоне 14 матчей за «Интер Майами», в которых он 11 мячей и сделал пять результативных передач. Аргентинец помог клубу выиграть первый титул в истории — Кубок лиг.

На прошлой неделе Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — награде, присуждаемой лучшем футболисту года.

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