«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение правил

В матче первого раунда турнира с «Аросой» ворота команды защищал 24-летний голкипер резервной команды Адриан Лопес. Он отстоял на ноль, а «Гранада» выиграла матч со счетом 3:0. Позже выяснилось, что Лопес не имел права принимать участие в матче. Согласно регламенту, футболисты резервной команды, участвующие в Кубке Испании, должны быть не старше 23 лет.