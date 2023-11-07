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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение правил

Испанский футбольный клуб «Гранада» исключен из розыгрыша Кубка страны за нарушение регламента, сообщает Marca.

ГранадаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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В матче первого раунда турнира с «Аросой» ворота команды защищал 24-летний голкипер резервной команды Адриан Лопес. Он отстоял на ноль, а «Гранада» выиграла матч со счетом 3:0. Позже выяснилось, что Лопес не имел права принимать участие в матче. Согласно регламенту, футболисты резервной команды, участвующие в Кубке Испании, должны быть не старше 23 лет.

После окончания игры руководство «Аросы» подало жалобу на «Гранаду». Дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации принял решение присудить «Гранаде» техническое поражение со счетом 0:3, а также клуб выплатит штраф в размере € 6 тысяч.

В чемпионате Испании «Гранада» занимает 19 место и располагается в зоне вылета. Команда смогла набрать только шесть очков за 12 матчей.

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