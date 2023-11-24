Нидерландский клуб заработал на пиве больше, чем на трансферах
Речь идет о «Твенте», который в нынешнем сезоне идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Речь идет о «Твенте», который в нынешнем сезоне идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Как сообщает журналист Том Книппинг, чистая прибыль «Твенте» от перехода игроков по итогам прошлого сезона составила 3,75 млн евро. При этом от продажи еды и напитков на стадионе в клубе выручили как минимум шесть миллионов. Большая часть этой суммы приходится на пиво.
«Странно, что “Твенте” больше зарабатывает на пиве, чем на игроках. Я не видел нигде в Европе, чтобы клуб зарабатывал на пиве больше, чем на футболистах», — отмечает журналист.
В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. По мнению Минздрава, продажа пива на стадионах может провоцировать агрессию среди болельщиков, находящихся в состоянии повышенного эмоционального возбуждения.