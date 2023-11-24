Нидерландский клуб заработал на пиве больше, чем на трансферах

Как сообщает журналист Том Книппинг, чистая прибыль «Твенте» от перехода игроков по итогам прошлого сезона составила 3,75 млн евро. При этом от продажи еды и напитков на стадионе в клубе выручили как минимум шесть миллионов. Большая часть этой суммы приходится на пиво.

«Странно, что “Твенте” больше зарабатывает на пиве, чем на игроках. Я не видел нигде в Европе, чтобы клуб зарабатывал на пиве больше, чем на футболистах», — отмечает журналист.