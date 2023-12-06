«Бавария» купила вингера сборной Испании

Сумма трансфера составила 15 млн евро, что соответствует отступным по его действующему контракту. 22-летний испанец подписал с мюнхенцами контракт до лета 2029 года, но останется в «Гранаде» до конца нынешнего сезона.

Сарагоса присоединился к академии «Гранады» в 2019 году. В ноябре 2021 года он начал выступать за основную команду. Всего на счету Сарагосы 51 матч за «Гранаду», в которых он забил десять мячей и сделал три результативные передачи.