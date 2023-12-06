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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» купила вингера сборной Испании

Мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявила о трансфере вингера «Гранады» Брайана Сарагосы.

Бавария
Гранада
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Источник: AFP 2023

Сумма трансфера составила 15 млн евро, что соответствует отступным по его действующему контракту. 22-летний испанец подписал с мюнхенцами контракт до лета 2029 года, но останется в «Гранаде» до конца нынешнего сезона.

Сарагоса присоединился к академии «Гранады» в 2019 году. В ноябре 2021 года он начал выступать за основную команду. Всего на счету Сарагосы 51 матч за «Гранаду», в которых он забил десять мячей и сделал три результативные передачи.

В октябре Сарагоса отметился дублем в ворота «Барселоны» (2:2) в матче Ла Лиги. Спустя четыре дня он дебютировал за сборную Испании в матче квалификации Евро-2024 против сборной Шотландии (2:0).

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