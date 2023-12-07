Блогер-миллионник сыграл за «Герту» в Кубке Германии

Эль-Джиндауи ведет канал на YouTube под названием die Jindaouis, аудитория которого насчитывает 1,7 млн подписчиков. Блогерскую деятельность он совмещает с играми за вторую команду «Герты», которая выступает в Региональной лиге Германии — четвертом по силе немецком футбольном дивизионе.

Из-за кадровых проблем в первой команде Эль-Джиндауи на протяжении шести недель тренировался с основой «Герты» и получил шанс дебютировать за команду в кубковой игре с «Гамбургом». Блогер вышел на замену на 80-й минуте, провел на поле 40 минут и реализовал один из одиннадцатиметровых ударов в послематчевой серии пенальти.

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи после матча отметил, что медийность 27-летнего блогера тут не причем — Эль-Джиндауи заслужил место в команде своим упорным трудом на тренировках.