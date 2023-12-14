Клубы потратили рекордную сумму на выплату агентам в 2023 году
ФИФА на своем сайте опубликовала данные о сумме комиссионных отчислений футбольным агентам в 2023 году.
ФИФА на своем сайте опубликовала данные о сумме комиссионных отчислений футбольным агентам в 2023 году.
В 2023 году клубы заплатили агентам $888,1 млн. Сумма является рекордным показателем в истории, она на 42,5% больше, чем в прошлом году, тогда клубы заплатили $623,2 млн. 86,6% выплат пришлись агентам работающим с клубами из Европы. Предыдущий рекорд был поставлен в 2019 году и составил $654,7 млн.
Лидерами агентских вознаграждений стали клубы из Англии, заплатившие $280 миллионов. Клубы Саудовской Аравии заняли второе место по расходам на агентов — $86 миллионов.
Отмечается также, что впервые женские профессиональные футбольные клубы потратили более $1 млн на услуги агентов, при этом общие затраты составили чуть менее $1,4 млн.