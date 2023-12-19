Более 70 тысяч фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты
На стадионе дортмундской команды «Сигнал Идуна Парк» прошло рождественское мероприятие.
На стадионе дортмундской команды «Сигнал Идуна Парк» прошло рождественское мероприятие.
На стадионе в Дортмунде собрались 73 тысячи зрителей, чтобы исполнить любимые рождественские песни.
Известно точное число зрителей — 73056 человек. Был зафиксирован мировой рекорд по массовому исполнению песен.
Дортмундский стадион был открыт в 1974 году и до 2005 года носил название «Вестфаленштадион». Стадион является крупнейшим в Германии и вмещает 81359 человек.
Дортмундская «Боруссия» — действующий вице-чемпион Германии. В сезоне-2023/24 команда занимает 5-е место после 15 туров, уступая лидирующему «Байеру» из Леверкузена 13 очков.