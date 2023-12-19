Более 70 тысяч фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты

На стадионе в Дортмунде собрались 73 тысячи зрителей, чтобы исполнить любимые рождественские песни.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240053" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно точное число зрителей — 73056 человек. Был зафиксирован мировой рекорд по массовому исполнению песен.

Дортмундский стадион был открыт в 1974 году и до 2005 года носил название «Вестфаленштадион». Стадион является крупнейшим в Германии и вмещает 81359 человек.