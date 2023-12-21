Захарян пропустит ближайший матч против «Кадиса»

Встреча пройдет сегодня, 21 декабря. По информации источника, у Захаряна проблемы с подколенными мышцами правой ноги. ​​Он уже испытывал некоторый дискомфорт, который усугубился на тренировке в среду. Отмечается, что Захарян был единственным игроком «Реала Сосьедад», который выходил на поле в последних пяти официальных матчах в трех разных соревнованиях: Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.