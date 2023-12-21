Захарян пропустит ближайший матч против «Кадиса»
Российский полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не сможет помочь своей команде в матче 18-го тура Ла Лиги против «Кадиса», сообщает Mundo Deportivo.
Российский полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не сможет помочь своей команде в матче 18-го тура Ла Лиги против «Кадиса», сообщает Mundo Deportivo.
Встреча пройдет сегодня, 21 декабря. По информации источника, у Захаряна проблемы с подколенными мышцами правой ноги. Он уже испытывал некоторый дискомфорт, который усугубился на тренировке в среду. Отмечается, что Захарян был единственным игроком «Реала Сосьедад», который выходил на поле в последних пяти официальных матчах в трех разных соревнованиях: Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.
В текущем сезоне чемпионата Испании 20-летний Захарян провел за команду 11 матчей и отметился одной голевой передачей. Футболист перешел в испанский клуб 19 августа из московского «Динамо». «Реал Сосьедад» после 17 туров набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.