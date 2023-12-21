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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Монако» прокомментировал удаление Головина

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер отреагировал на удаление российского полузащитника Александра Головина в матче с «Тулузой».

Тулуза
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вчера, 20 декабря, «Монако» обыграл на выезде «Тулузу» со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Франции, россиянин на 51-й минуте ударил соперника шипами в голень и получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

«К счастью, мы хорошо закончили первый тайм, перевернув ситуацию двумя забитыми мячами. Затем мы потеряли Головина, который понимает свою ошибку. Его будет не хватать, но главное в итоге — это результат», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин принял участие в 15 матчах команды, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Последние три месяца россиянина признавали лучшим футболистом «Монако».

«Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В следующем туре команда дома примет «Реймс», игра пройдет 13 января.

Тулуза
1:2
Первый тайм: 1:2
Монако
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