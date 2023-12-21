Тренер «Монако» прокомментировал удаление Головина

Вчера, 20 декабря, «Монако» обыграл на выезде «Тулузу» со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Франции, россиянин на 51-й минуте ударил соперника шипами в голень и получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

«К счастью, мы хорошо закончили первый тайм, перевернув ситуацию двумя забитыми мячами. Затем мы потеряли Головина, который понимает свою ошибку. Его будет не хватать, но главное в итоге — это результат», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин принял участие в 15 матчах команды, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Последние три месяца россиянина признавали лучшим футболистом «Монако».