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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«МЮ» на месяц останется без Онана из-за вызова в сборную

Основной вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана вызван в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций.

Манчестер Юнайтед
КамерунЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре. В турнире примут участие 24 африканские сборные.

Из-за соревнований «Манчестер Юнайтед» лишается основного голкипера на срок около месяца. Место в воротах английского клуба может занять один из трех резервных вратарей.

По информации ESPN, основным голкипером станет Алтай Байындыр, который перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Фенербахче» этим летом. На данный момент турок не провел за «Юнайтед» ни одного официального матча.

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» летом 2022 года за € 50,2 млн. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол. Контракт голкипера с английским клубом действует до конца июня 2028 года.

После 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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