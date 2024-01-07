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20:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Далер Кузяев забил победный гол в матче Кубка Франции

Российский полузащитник «Гавра» отличился впервые за 4 месяца.

Гавр
Кан
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«Гавр» обыграл в матче 1/32 финала Кубка Франции «Кан», клуб из второго по силе французского дивизиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился со счетом 2:1. Команды обменялись голами к 26-й минуте. На 43-й минуте Кузяев забил второй мяч своей команды, оказавшийся победным.

Это третий мяч Кузяева во Франции. До этого россиянин забивал в матчах Лиги 1 против «Бреста» и «Лорьяна», последний из голов был забит в начале сентября 2023 года.
30-летний Далер Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года. После 17 туров чемпионата Франции «Гавр» занимает 11-е место, набрав 19 очков.

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