Далер Кузяев забил победный гол в матче Кубка Франции
Российский полузащитник «Гавра» отличился впервые за 4 месяца.
Гавр
Кан
«Гавр» обыграл в матче 1/32 финала Кубка Франции «Кан», клуб из второго по силе французского дивизиона.
Матч завершился со счетом 2:1. Команды обменялись голами к 26-й минуте. На 43-й минуте Кузяев забил второй мяч своей команды, оказавшийся победным.
Это третий мяч Кузяева во Франции. До этого россиянин забивал в матчах Лиги 1 против «Бреста» и «Лорьяна», последний из голов был забит в начале сентября 2023 года.
30-летний Далер Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года. После 17 туров чемпионата Франции «Гавр» занимает 11-е место, набрав 19 очков.