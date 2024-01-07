Далер Кузяев забил победный гол в матче Кубка Франции

Это третий мяч Кузяева во Франции. До этого россиянин забивал в матчах Лиги 1 против «Бреста» и «Лорьяна», последний из голов был забит в начале сентября 2023 года.

30-летний Далер Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года. После 17 туров чемпионата Франции «Гавр» занимает 11-е место, набрав 19 очков.