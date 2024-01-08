«Пустота». В Италии раскритиковали Хвичу Кварацхелию

7 января действующий чемпион Италии «Наполи» крупно проиграл в гостях «Торино» (0:3) в матче 19-го тура серии А, закончив первый круг только на 9-м месте.

Атакующий игрок неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел весь матч, который итальянские СМИ назвали худшим для грузина с момента появления в клубе. Все три ведущих издания поставили легионеру унизительно низкий балл — 4,0.

Tuttosport назвал грузинского футболиста «Призрак в худшем варианте, если такое вообще возможно» и «пустотой».

«О его присутствии на поле все вспомнили только на 24-й минуте, когда Хвича безуспешно попробовал применить один из своих трюков. Собрал целую коллекцию ошибок в роли инсайда, ложной “девятки” и оттянутого форварда. Всего 29 раз коснулся мяча», — гласит вердикт обозревателя Corriere dello Sport.

По итогам первого круга «Наполи» уступает 20 очков лидирующему «Интеру», на втором месте — в двух очках от миланцев — «Ювентус».