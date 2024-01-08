«Пустота». В Италии раскритиковали Хвичу Кварацхелию
Грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия провел неудачный матч в рамках Серии А.
Грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия провел неудачный матч в рамках Серии А.
7 января действующий чемпион Италии «Наполи» крупно проиграл в гостях «Торино» (0:3) в матче 19-го тура серии А, закончив первый круг только на 9-м месте.
Атакующий игрок неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел весь матч, который итальянские СМИ назвали худшим для грузина с момента появления в клубе. Все три ведущих издания поставили легионеру унизительно низкий балл — 4,0.
Tuttosport назвал грузинского футболиста «Призрак в худшем варианте, если такое вообще возможно» и «пустотой».
«О его присутствии на поле все вспомнили только на 24-й минуте, когда Хвича безуспешно попробовал применить один из своих трюков. Собрал целую коллекцию ошибок в роли инсайда, ложной “девятки” и оттянутого форварда. Всего 29 раз коснулся мяча», — гласит вердикт обозревателя Corriere dello Sport.
По итогам первого круга «Наполи» уступает 20 очков лидирующему «Интеру», на втором месте — в двух очках от миланцев — «Ювентус».
22-летний Хвича Кварацхелия выступал за грузинские «Рустави», «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Батуми и клубы РПЛ «Локомотив» и «Рубин». С лета 2022 года грузин выступает за «Наполи», играя за который стал чемпионом Италии и признвался лучшим футболистом сезона Серии А.