«Барселона» продает траву с «Камп Ноу», собирая деньги на реконструкцию

Чтобы реконструировать стадион каталонскому клубу нужно вложить около €1,45 млрд, но последнее время «Барселона» испытывает финансовые проблемы. Команда планирует вернуться на стадион в сезоне-2025/26, поэтому в клубе изучают новые способы заработка.

Болельщики могут приобрести оригинальную траву с «Камп Ноу» через официальный магазин клуба. Один из доступных товаров, представляющий собой масштабную модель легендарного стадиона, стоит 49,99 евро. Газон также можно приобрести в метакрилате или в деревянной раме.