«Барселона» продает траву с «Камп Ноу», собирая деньги на реконструкцию
«Барселона» продает траву с «Камп Ноу» и бриллианты стоимостью €15 тыс, чтобы собрать средства на реконструкцию стадиона, сообщает Goal.
«Барселона» продает траву с «Камп Ноу» и бриллианты стоимостью €15 тыс, чтобы собрать средства на реконструкцию стадиона, сообщает Goal.
Чтобы реконструировать стадион каталонскому клубу нужно вложить около €1,45 млрд, но последнее время «Барселона» испытывает финансовые проблемы. Команда планирует вернуться на стадион в сезоне-2025/26, поэтому в клубе изучают новые способы заработка.
Болельщики могут приобрести оригинальную траву с «Камп Ноу» через официальный магазин клуба. Один из доступных товаров, представляющий собой масштабную модель легендарного стадиона, стоит 49,99 евро. Газон также можно приобрести в метакрилате или в деревянной раме.
«Барселона» также продает ряд ювелирных изделий, в том числе бриллианты, сформированные из углерода травы «Камп Ноу», стоимостью от €2,5 до €15 тыс. Отмечается, что все изделия из травы будут сохранять «естественный вид в течение неограниченного периода времени», поскольку после обработки их не нужно поливать.