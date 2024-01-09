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17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» продает траву с «Камп Ноу», собирая деньги на реконструкцию

«Барселона» продает траву с «Камп Ноу» и бриллианты стоимостью €15 тыс, чтобы собрать средства на реконструкцию стадиона, сообщает Goal.

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Источник: Reuters

Чтобы реконструировать стадион каталонскому клубу нужно вложить около €1,45 млрд, но последнее время «Барселона» испытывает финансовые проблемы. Команда планирует вернуться на стадион в сезоне-2025/26, поэтому в клубе изучают новые способы заработка.

Болельщики могут приобрести оригинальную траву с «Камп Ноу» через официальный магазин клуба. Один из доступных товаров, представляющий собой масштабную модель легендарного стадиона, стоит 49,99 евро. Газон также можно приобрести в метакрилате или в деревянной раме.

«Барселона» также продает ряд ювелирных изделий, в том числе бриллианты, сформированные из углерода травы «Камп Ноу», стоимостью от €2,5 до €15 тыс. Отмечается, что все изделия из травы будут сохранять «естественный вид в течение неограниченного периода времени», поскольку после обработки их не нужно поливать.

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 «Барселона» продает траву с «Камп Ноу», собирая деньги на реконструкцию
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