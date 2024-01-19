Звезда сборной Хорватии на ЧМ-2018 ушел из клуба АПЛ

34-летний полузащитник Иван Перешич перешел из «Тоттенхэма» в «Хайдук». Футболист будет выступать за команду из Сплита на правах аренды до конца сезона-2023/24.

«Хайдук» лидирует в чемпионате Хорватии после 19 проведенных туров. Команда из Сплита не побеждала в национальном первенстве с 2005 года. Этой зимой к «Хайдуку» присоединился еще один звездный воспитанник и вице-чемпион мира 2018 года — Никола Калинич.

Перешич является воспитанником «Хайдук», из которого в 2006 году перешел во французский «Сошо». Также Перишич выступал за такие клубы как «Брюгге», дортмундская «Боруссия», «Вольфсбург», «Бавария» и миланский «Интер». В лондонский клуб хорват перешел летом 2022 года.