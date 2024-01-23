«Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл «Далласу»
Лионель Месси и Луис Суарес во второй раз сыграли вместе после перехода уругвайца в клуб из Флориды.
Лионель Месси и Луис Суарес во второй раз сыграли вместе после перехода уругвайца в клуб из Флориды.
«Интер Майами» провел товарищескую встречу с «Далласом». Матч прошел на далласском стадионе «Коттон Боул» и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Победный гол в матче на третьей минуте забил игрок сборной США Хесус Феррейра.
В стартовом составе «Интер Майами» вышли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые были заменены на 64-й минуте. Они второй раз сыграли вместе после перехода Суареса в «Интер Майами». Также в этой встрече принимали участие Серхио Бускетс и Жорди Альба.
В первом совместном матче Месси и Суареса за американский клуб «Интер Майами» сыграл вничью со сборной Сальвадора со счетом 0:0.
29 января «Интер Майами» встретится с «Аль-Хилялем», лидирующем в чемпионате Саудовской Аравии после 19 туров.