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11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл «Далласу»

Лионель Месси и Луис Суарес во второй раз сыграли вместе после перехода уругвайца в клуб из Флориды.

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«Интер Майами» провел товарищескую встречу с «Далласом». Матч прошел на далласском стадионе «Коттон Боул» и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Победный гол в матче на третьей минуте забил игрок сборной США Хесус Феррейра.

В стартовом составе «Интер Майами» вышли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые были заменены на 64-й минуте. Они второй раз сыграли вместе после перехода Суареса в «Интер Майами». Также в этой встрече принимали участие Серхио Бускетс и Жорди Альба.

В первом совместном матче Месси и Суареса за американский клуб «Интер Майами» сыграл вничью со сборной Сальвадора со счетом 0:0.

29 января «Интер Майами» встретится с «Аль-Хилялем», лидирующем в чемпионате Саудовской Аравии после 19 туров.

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