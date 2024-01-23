«Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл «Далласу»

В стартовом составе «Интер Майами» вышли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые были заменены на 64-й минуте. Они второй раз сыграли вместе после перехода Суареса в «Интер Майами». Также в этой встрече принимали участие Серхио Бускетс и Жорди Альба.