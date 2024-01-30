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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Антонио Конте возглавит «Милан» по окончании сезона

После работы в «Ювентусе» и «Интере» 54-летний специалист может стать главным тренером еще одного итальянского топ-клуба.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Milan News со ссылкой на Telelombardia, Антонио Конте уже принял предложение «Милана» и возглавит клуб по окончании сезона.

По информации источника, Конте сменит наставника «Милана» Стефано Пиоли по окончании сезона. Пиоли работает в клубе с 2019 года. В сезоне-2021/22 он привел «россонери» к первой за 11 лет победе в чемпионате Италии.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года. На протяжении тренерской карьеры специалист возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. «Челси», «Ювентус» и «Интер» побеждали в национальном первенстве под руководством Конте.

В нынешнем сезоне «Милан» занимает третье место в таблице чемпионата Италии, уступая лидирующему «Интеру» 8 очков.

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