СМИ: Антонио Конте возглавит «Милан» по окончании сезона

Как сообщает Milan News со ссылкой на Telelombardia, Антонио Конте уже принял предложение «Милана» и возглавит клуб по окончании сезона.

По информации источника, Конте сменит наставника «Милана» Стефано Пиоли по окончании сезона. Пиоли работает в клубе с 2019 года. В сезоне-2021/22 он привел «россонери» к первой за 11 лет победе в чемпионате Италии.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года. На протяжении тренерской карьеры специалист возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. «Челси», «Ювентус» и «Интер» побеждали в национальном первенстве под руководством Конте.