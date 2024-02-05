Гвардиола дал совет клубам, которым интересен Эрлинг Холанд

Недавно в СМИ появилась информация о том, что окружение норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда заинтересовано в его переходе в мадридский «Реал». Пресс-служба «горожан» опубликовала в соцсетях ответ Хосепа Гвардиолы на вопрос о возможном трансфере футболиста.

«Если кто-то хочет Эрлинга Холанда, то все просто! Позвоните в “Манчестер Сити” и задайте вопрос. Мы поступаем именно так, когда нам кто-то нужен. Если комментировать каждую новость, которая приходит из внешнего мира, то пресс-конференция никогда не закончится!» — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанд перешел в клуб из Манчестера летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». В своем первом же сезоне АПЛ норвежец установил рекорд по количеству голов — 36. Также вместе с клубом нападающий стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2023/24 Холанд делит первое место в гонке бомбардиров с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля» — у футболистов по 14 забитых мячей.