Болельщик во время матча ткнул пальцем в зад игроку «Севильи»

«Надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как и к проблеме расизма. Я не думаю, что все болельщики “Райо Вальекано” такие же, как он, они обычно всегда относятся к нам с уважением. К сожалению, всегда находится один дурак. Надеюсь, этого не произойдет в других матчах, потому что, если бы такое произошло в женском футболе, мы все знаем, что могло бы случиться. Я сдерживался, потому что у меня две дочери, и я надеюсь, что однажды с ними этого не случится. Так что будем надеяться, что Ла Лига примет необходимые дисциплинарные меры и что один дурак не запятнает болельщиков, которые вели себя очень хорошо», — приводит слова Окампоса Marca.