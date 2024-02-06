Болельщик во время матча ткнул пальцем в зад игроку «Севильи»
Инцидент произошел во время матча 23-го тура Ла Лиги.
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Инцидент произошел во время матча 23-го тура Ла Лиги.
На стадионе «Вальекас» в Мадриде «Севилья» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 2:1.
В одном из эпизодов сидевший в первом ряду болельщик команды хозяев, в тот момент, когда полузащитник «Севильи» Лукас Окампос собирался ввести мяч в игру из аута, ткнул пальцем в зад аргентинцу. Аргентинец сделал замечание молодому человеку и сообщил о произошедшем арбитру.
«Надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как и к проблеме расизма. Я не думаю, что все болельщики “Райо Вальекано” такие же, как он, они обычно всегда относятся к нам с уважением. К сожалению, всегда находится один дурак. Надеюсь, этого не произойдет в других матчах, потому что, если бы такое произошло в женском футболе, мы все знаем, что могло бы случиться. Я сдерживался, потому что у меня две дочери, и я надеюсь, что однажды с ними этого не случится. Так что будем надеяться, что Ла Лига примет необходимые дисциплинарные меры и что один дурак не запятнает болельщиков, которые вели себя очень хорошо», — приводит слова Окампоса Marca.
«Севилья» также выступила с официальным заявлением, в котором осудила поведение болельщика, и призвала принять меры, предусмотренные регламентом, чтобы подобное поведение не повторилось. Клуб из Андалусии проводит неудачный сезон. После 23-го тура «Севилье» удалось подняться в турнирной таблице на 15-е место, но до зоны вылета всего три очка. «Райо Вальекано» находится на 13-й строчке.
29-летний Лукас Окампос играет за «Севилью» с 2019 года. Вместе с клубом дважды побеждал в Лиге Европы. В активе полузащитника 12 матчей и 2 гола в составе сборной Аргентины.