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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик во время матча ткнул пальцем в зад игроку «Севильи»

Инцидент произошел во время матча 23-го тура Ла Лиги.

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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На стадионе «Вальекас» в Мадриде «Севилья» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

В одном из эпизодов сидевший в первом ряду болельщик команды хозяев, в тот момент, когда полузащитник «Севильи» Лукас Окампос собирался ввести мяч в игру из аута, ткнул пальцем в зад аргентинцу. Аргентинец сделал замечание молодому человеку и сообщил о произошедшем арбитру.

«Надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как и к проблеме расизма. Я не думаю, что все болельщики “Райо Вальекано” такие же, как он, они обычно всегда относятся к нам с уважением. К сожалению, всегда находится один дурак. Надеюсь, этого не произойдет в других матчах, потому что, если бы такое произошло в женском футболе, мы все знаем, что могло бы случиться. Я сдерживался, потому что у меня две дочери, и я надеюсь, что однажды с ними этого не случится. Так что будем надеяться, что Ла Лига примет необходимые дисциплинарные меры и что один дурак не запятнает болельщиков, которые вели себя очень хорошо», — приводит слова Окампоса Marca.

«Севилья» также выступила с официальным заявлением, в котором осудила поведение болельщика, и призвала принять меры, предусмотренные регламентом, чтобы подобное поведение не повторилось. Клуб из Андалусии проводит неудачный сезон. После 23-го тура «Севилье» удалось подняться в турнирной таблице на 15-е место, но до зоны вылета всего три очка. «Райо Вальекано» находится на 13-й строчке.

29-летний Лукас Окампос играет за «Севилью» с 2019 года. Вместе с клубом дважды побеждал в Лиге Европы. В активе полузащитника 12 матчей и 2 гола в составе сборной Аргентины.

 Болельщик во время матча ткнул пальцем в зад игроку «Севильи»
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