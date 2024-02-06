Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании по футболу

Как сообщает пресс-служба мадридского «Реала», бывший голкипер испанского футбольного клуба «Реала» Мигель Анхель Гонсалес Суарес, известный в основном под двойным именем, умер на 77-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

«Реал», президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Мигеля Анхеля, одного из величайших вратарей в нашей истории, легенды клуба и испанского футбола. Практически всю свою жизнь он был связан с «Реалом»: помимо 18 сезонов в качестве игрока команды, Анхель занимал должности тренера вратарей, делегата клуба и директора старого тренировочного комплекса«, — говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Мигель Анхель выступал за “Реал” с 1968 по 1986 год, в составе команды он шесть раз стал чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка короля. В 1985 году вместе с мадридской командой он стал обладателем Кубка УЕФА. В 1976 году Анхель получил Трофей Рикардо Саморы — награду, вручаемою голкиперу, пропустившему меньше всего голов по итогам чемпионата Испании.