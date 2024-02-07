«Реал» пригласил клуб Роналду сыграть на новом «Бернабеу»

По информации источника, работы по реконструкции стадиона «Реала» полностью завершатся к концу 2024 года. Официальное открытие обновленного «Сантьяго Бернабеу» должно пройти в январе 2025 года. В честь этого события президент клуба Флорентино Перес хочет провести товарищескую встречу с «Аль-Насром».

Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009-го по 2018 год. За испанский клуб он провел 438 матчей, в которых забил 450 мячей и сделал 131 голевую передачу. В составе «Реала» дважды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал национальный кубок и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.