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09:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» пригласил клуб Роналду сыграть на новом «Бернабеу»

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает бывший игрок «Реала» Криштиану Роналду, получил от мадридцев приглашение сыграть в товарищеском матче на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает журналист Сауд Аль-Сарами.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По информации источника, работы по реконструкции стадиона «Реала» полностью завершатся к концу 2024 года. Официальное открытие обновленного «Сантьяго Бернабеу» должно пройти в январе 2025 года. В честь этого события президент клуба Флорентино Перес хочет провести товарищескую встречу с «Аль-Насром».

Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009-го по 2018 год. За испанский клуб он провел 438 матчей, в которых забил 450 мячей и сделал 131 голевую передачу. В составе «Реала» дважды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал национальный кубок и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

С января 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Его контракт с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.

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