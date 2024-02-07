«Реал Сосьедад» третий матч подряд сыграл со счетом 0:0
«Мальорка» и «Реал Сосьедад» не смогли определить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании, сыграв вничью (0:0).
«Мальорка» и «Реал Сосьедад» не смогли определить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании, сыграв вничью (0:0).
Футболисты «Реал Сосьедада» владели игровым преимуществом на протяжении большей части матча, но так и не сумели открыть счет. При этом гости надежно сыграли в обороне и не позволили игрокам «Мальорки» нанести ни одного удара в створ ворот.
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян участия в этом матче не принимал и вторую игру подряд провел на скамейке запасных. В этом сезоне 20-летний россиянин сыграл за испанский клуб 20 матчей, в которых сумел отметиться лишь одной результативной передачей.
Ответная игра между командами пройдет 27 февраля в Сан-Себастьяне, а 18 февраля в рамках 25-го тура Ла Лиги «Мальорка» вновь сыграет с «Реал Сосьедадом» на своем поле.
Для «Реал Сосьедада» это третий матч кряду, который заканчивается нулевой ничьей. Ранее клуб из Сан-Себатьяна в рамках Ла Лиги не сумел обыграть «Райо Вальекано» и «Жирону».
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На следующей неделе команде Иманоля Альгуасиля предстоит стартовать в плей-офф Лиги чемпионов, где ее первым соперником станет «Пари Сен-Жермен».