Жозе Моуринью оставил послание игрокам «Ромы»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оставил на клубной базе подаренный футболистами команды перстень победителя Лиги конференций.

Как сообщает Goal, Моуринью оставил перстень в шкафчике Лоренцо Пеллегрини и оставил послание. Португалец написал: «Когда вы станете мужчинами, вы вернёте это мне». Сообщение было написано на фотографии, где Жозе Моуринью запечатлён с трофеем Лиги чемпионов и другими кубками.

Моринью тренировал римский клуб с лета 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.