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09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью впал в депрессию после увольнения из «Ромы»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заявил о своем желании как можно скорее вернуться к тренерской работе.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

61-летний специалист в подкасте экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда рассказал, что не собирается брать отпуск и уже занимается поиском нового места работы.

«На днях я обедал со своими друзьями и людьми, которые работают вместе со мной. Когда мы находились в лифте, я сказал парням, что вернусь к работе хоть завтра, если это будет возможно. Любой день без работы не приносит мне удовольствия. Простите, парни, но я не понимаю этого. Я не понимаю людей, которые говорят о творческом отпуске. Творческий отпуск может дать мне только одну вещь — депрессию. Поэтому я хочу другую работу. Я просто хочу работать, но мне нужно быть терпеливым», — сказал Моуриньо.

16 января Моуриньо был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы» после поражения в Серии А от «Милана» (1:3). На момент увольнения команда шла в турнирной таблице на девятом месте. Португалец возглавил «Рому» в мае 2021 года. Вместе с римлянами он выиграл Лигу конференций и выходил в финал Лиги Европы.

Ранее Моуриньо работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

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