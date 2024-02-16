Моуринью впал в депрессию после увольнения из «Ромы»

«На днях я обедал со своими друзьями и людьми, которые работают вместе со мной. Когда мы находились в лифте, я сказал парням, что вернусь к работе хоть завтра, если это будет возможно. Любой день без работы не приносит мне удовольствия. Простите, парни, но я не понимаю этого. Я не понимаю людей, которые говорят о творческом отпуске. Творческий отпуск может дать мне только одну вещь — депрессию. Поэтому я хочу другую работу. Я просто хочу работать, но мне нужно быть терпеливым», — сказал Моуриньо.