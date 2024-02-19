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19:04 (мск), источник: Sportmail.ru

В Индии забили мяч, который за атаку не коснулся земли: видео

Гол был забит в матче чемпионата Индии, в котором команда «Черчилль Бразерс» на своем поле принимала «Реал Кашмир».

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В начале розыгрыша, на 65-й минуте второго тайма вратарь «Реала» ввел мяч в игру дальним ударом. Игрок «Бразерс» ударом головой вернул его на половину поля гостей, после чего аналогичным образом поступил футболист «Реала». В итоге мяч оказался у нападающего «Реала» Гнохере Кризо, который принял его, обработал, перебросил через себя и развернувшись, слету отправил мяч в сторону ворот, он перелетел голкипера «Бразерс» и пересек линию ворот.

«Реал Кашмир» одержал победу в этой встрече со счетом 2:0.

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