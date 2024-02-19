В Индии забили мяч, который за атаку не коснулся земли: видео

В начале розыгрыша, на 65-й минуте второго тайма вратарь «Реала» ввел мяч в игру дальним ударом. Игрок «Бразерс» ударом головой вернул его на половину поля гостей, после чего аналогичным образом поступил футболист «Реала». В итоге мяч оказался у нападающего «Реала» Гнохере Кризо, который принял его, обработал, перебросил через себя и развернувшись, слету отправил мяч в сторону ворот, он перелетел голкипера «Бразерс» и пересек линию ворот.