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19:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Пресс-атташе «Реал Сосьедада»: В клубе довольны Захаряном

20-летний полузащитник сборной России Арсен Захарян играет в баскском клубе с лета 2023 года.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: ФК "Реал Сосьедад"

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Как в клубе оценивают успехи Захаряна? Арсен улучшается с каждым днем, и клуб им доволен. Сейчас февраль и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — приводит Sport24 слова Мундуате.

В сезоне-2023/24 Захарян провел 27 матчей в составе «Реал Сосьедада» во всех турнирах. Он отметился одной голевой передачей, не забив ни одного гола.

Арсен перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года. Контракт с Захаряном рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До трансфера в испанскую команду россиянин выступал за московское «Динамо».

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