Пресс-атташе «Реал Сосьедада»: В клубе довольны Захаряном

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Как в клубе оценивают успехи Захаряна? Арсен улучшается с каждым днем, и клуб им доволен. Сейчас февраль и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — приводит Sport24 слова Мундуате.

В сезоне-2023/24 Захарян провел 27 матчей в составе «Реал Сосьедада» во всех турнирах. Он отметился одной голевой передачей, не забив ни одного гола.