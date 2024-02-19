Пресс-атташе «Реал Сосьедада»: В клубе довольны Захаряном
20-летний полузащитник сборной России Арсен Захарян играет в баскском клубе с лета 2023 года.
20-летний полузащитник сборной России Арсен Захарян играет в баскском клубе с лета 2023 года.
Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
«Как в клубе оценивают успехи Захаряна? Арсен улучшается с каждым днем, и клуб им доволен. Сейчас февраль и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — приводит Sport24 слова Мундуате.
В сезоне-2023/24 Захарян провел 27 матчей в составе «Реал Сосьедада» во всех турнирах. Он отметился одной голевой передачей, не забив ни одного гола.
Арсен перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа прошлого года. Контракт с Захаряном рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До трансфера в испанскую команду россиянин выступал за московское «Динамо».