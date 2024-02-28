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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Кроос заявил, что «бог травмировал судью» в матче с «Севильей»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал судейство в матче чемпионата Испании с «Севильей».

Реал
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Источник: Reuters

«Реал» в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги одержал минимальную победу над «Севильей» со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил хорватский полузащитник Лука Модрич, вышедший на поле со скамейки запасных.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры. Главный судья получил травму во втором тайме, и его обязанности перешли к Карлосу Фернандесу, который никогда ранее не работал на таком уровне.

«Я где-то прочитал: “Раз Тони Кроос и Карло Анчелотти получили желтые карточки за споры, значит, что-то не так”. Я не из тех, кому нравится спорить судьями во время матча, и я никогда этого не делаю… но это было уже слишком.

В течение всего первого тайма судьи наказывали нас за каждую ситуацию, граничащую с фолом. Даже за те, где их не было. В моей ситуации меня разозлило то, что я был в метре от соперника. Я увидел, как он начал дриблинг в своей зоне, но он просто хотел столкнуться со мной. Я даже отодвинулся, чтобы у него не было контакта со мной, но судья проигнорировал это.

Бог все видит и, вероятно, он травмировал мышцу [судьи]. Он действительно все делал неправильно, вот и получил травму в неподходящий момент. Надо сказать, что четвертый арбитр был гораздо лучше. Он проделал хорошую работу», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую второй «Жирону» на шесть очков. Следующий матч мадридцы проведут в субботу, 2 марта, на выезде против «Валенсии».

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