Кроос заявил, что «бог травмировал судью» в матче с «Севильей»

«Я где-то прочитал: “Раз Тони Кроос и Карло Анчелотти получили желтые карточки за споры, значит, что-то не так”. Я не из тех, кому нравится спорить судьями во время матча, и я никогда этого не делаю… но это было уже слишком.



В течение всего первого тайма судьи наказывали нас за каждую ситуацию, граничащую с фолом. Даже за те, где их не было. В моей ситуации меня разозлило то, что я был в метре от соперника. Я увидел, как он начал дриблинг в своей зоне, но он просто хотел столкнуться со мной. Я даже отодвинулся, чтобы у него не было контакта со мной, но судья проигнорировал это.



Бог все видит и, вероятно, он травмировал мышцу [судьи]. Он действительно все делал неправильно, вот и получил травму в неподходящий момент. Надо сказать, что четвертый арбитр был гораздо лучше. Он проделал хорошую работу», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.