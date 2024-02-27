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08:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» начал продавать шарфы с изображением Мбаппе

На стадионе мадридского «Реала» продаются шарфы с изображением нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание AS.

Реал
ПСЖ
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Источник: Соцсети

В соцсетях появились фотографии с торговых точек «Сантьяго Бернабеу», на которых продаются клубные шарфы с изображениями Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже уведомил руководство «ПСЖ», что покинет клуб ближайшим летом на правах свободного агента. Ожидается, что 25-летний нападающий продолжит карьеру в «Реале». Некоторые источники сообщали, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским клубом, однако об этом до сих пор не было объявлено официально.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако» за 180 млн евро. За восемь сезонов в парижском клубе он провел 292 матча, в которых забил 244 мяча и сделал 105 результативных передач.

 «Реал» начал продавать шарфы с изображением Мбаппе
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