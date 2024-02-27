«Реал» начал продавать шарфы с изображением Мбаппе

Источник: Соцсети

В соцсетях появились фотографии с торговых точек «Сантьяго Бернабеу», на которых продаются клубные шарфы с изображениями Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже уведомил руководство «ПСЖ», что покинет клуб ближайшим летом на правах свободного агента. Ожидается, что 25-летний нападающий продолжит карьеру в «Реале». Некоторые источники сообщали, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским клубом, однако об этом до сих пор не было объявлено официально.