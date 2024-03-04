Стали известны сроки возвращения в строй Де Йонга и Педри

«Барселона», на своем официальном сайте сообщила, что у Педри диагностировали травму мышцы бедра, а у де Йонга — повреждение связок голеностопа.

Как сообщает As, нидерландский игрок пропустит от 3 до 4 недель. Испанец выбыл на срок от 5 до 6 недель. Футболисты получили травмы в первом тайме матча 27-го тура Ла Лиги с «Атлетиком», который закончился безголевой ничьей.

Де Йонг выходил в стартовом составе «Барселоны» во всех матчах этого сезона и забил дважды.

Для Педри игра с «Атлетиком» стала 24-й в сезоне, 16 из которых он провел в стартовом составе и забил два гола.