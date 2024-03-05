Холанд: Месси стоит завершить карьеру, чтобы лучшим стал кто-то другой

«Я в прошлом сезоне выиграл много турниров, но мне всего 23 года, поэтому я хочу выиграть все это снова. Месси — лучший из всех, кто когда-либо играл. Может быть, ему уже нужно завершить карьеру для того, чтобы лучшим игроком стал кто-то другой», — приводит слова Холанда журналист Ян Чизмен в одной из своих соцсетей.