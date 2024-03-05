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18:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд: Месси стоит завершить карьеру, чтобы лучшим стал кто-то другой

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, кого считает лучшим футболистом в истории.

Манчестер Сити
Аргентина
Источник: Reuters

«Я в прошлом сезоне выиграл много турниров, но мне всего 23 года, поэтому я хочу выиграть все это снова. Месси — лучший из всех, кто когда-либо играл. Может быть, ему уже нужно завершить карьеру для того, чтобы лучшим игроком стал кто-то другой», — приводит слова Холанда журналист Ян Чизмен в одной из своих соцсетей.

Холанд в сезоне-2022/23 выиграл с «горожанами» чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Месси в прошлом году стал обладателем награды лучшему футболисту года «Золотой мяч» в восьмой раз. Также в 2022 году в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

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Холанд: Месси стоит завершить карьеру, чтобы лучшим стал кто-то другой
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