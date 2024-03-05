Холанд: Месси стоит завершить карьеру, чтобы лучшим стал кто-то другой
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, кого считает лучшим футболистом в истории.
Манчестер Сити
Аргентина
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, кого считает лучшим футболистом в истории.
«Я в прошлом сезоне выиграл много турниров, но мне всего 23 года, поэтому я хочу выиграть все это снова. Месси — лучший из всех, кто когда-либо играл. Может быть, ему уже нужно завершить карьеру для того, чтобы лучшим игроком стал кто-то другой», — приводит слова Холанда журналист Ян Чизмен в одной из своих соцсетей.
Холанд в сезоне-2022/23 выиграл с «горожанами» чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Месси в прошлом году стал обладателем награды лучшему футболисту года «Золотой мяч» в восьмой раз. Также в 2022 году в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира.