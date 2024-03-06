Стало известно, кто может заменить Хаби Алонсо в «Байере»
Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера «Байера». Об этом сообщает Bild.
Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера «Байера». Об этом сообщает Bild.
По информации источника, руководство немецкого клуба ведет поиски возможного преемника Алонсо, к которому проявляют серьезный интерес «Бавария» и «Ливерпуль». В шорт-листе леверкузенцев находятся более 20 потенциальных кандидатов — возглавляют его Рауль и главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс.
Рауль с 2019 года возглавляет «Кастилью» — вторую команду мадридского «Реала». В первом сезоне он выиграл со своими подопечными юношескую Лигу чемпионов, а в прошлом году остановился в шаге от того, чтобы вывести команду в Сегунду. По ходу этого сезона сообщалось, что Рауль вел переговоры с «Вильярреалом» и берлинским «Унионом».
Хенесс возглавил «Штутгарт» в апреле 2023 года. В прошлом сезоне 41-летний специалист спас команду от вылета во Вторую Бундеслигу, а в этом может вывести их в Лигу чемпионов. На данный момент «швабы» идут в Бундеслиге на третьем месте.
При этом в «Байере» все еще хотят продолжить сотрудничество с Хаби Алонсо и надеятся, что он останется в клубе еще на один сезон. Поиск нового специалиста ведется на тот случай, если испанец ближайшим летом все-таки решит уйти из клуба.
Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В этом сезоне леверкузенцы не проиграли ни одного матча и впервые в своей истории могут стать чемпионами Германии. За десять туров до конца чемпионата «Байер» опережает «Баварию» на десять очков.