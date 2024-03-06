Стало известно, кто может заменить Хаби Алонсо в «Байере»

По информации источника, руководство немецкого клуба ведет поиски возможного преемника Алонсо, к которому проявляют серьезный интерес «Бавария» и «Ливерпуль». В шорт-листе леверкузенцев находятся более 20 потенциальных кандидатов — возглавляют его Рауль и главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс.

Рауль с 2019 года возглавляет «Кастилью» — вторую команду мадридского «Реала». В первом сезоне он выиграл со своими подопечными юношескую Лигу чемпионов, а в прошлом году остановился в шаге от того, чтобы вывести команду в Сегунду. По ходу этого сезона сообщалось, что Рауль вел переговоры с «Вильярреалом» и берлинским «Унионом».

Хенесс возглавил «Штутгарт» в апреле 2023 года. В прошлом сезоне 41-летний специалист спас команду от вылета во Вторую Бундеслигу, а в этом может вывести их в Лигу чемпионов. На данный момент «швабы» идут в Бундеслиге на третьем месте.

При этом в «Байере» все еще хотят продолжить сотрудничество с Хаби Алонсо и надеятся, что он останется в клубе еще на один сезон. Поиск нового специалиста ведется на тот случай, если испанец ближайшим летом все-таки решит уйти из клуба.