Карло Анчелотти грозит тюремный срок за неуплату налогов
Прокуратура Испании требует 4 года и 9 месяцев тюрьмы для главного тренера «Реала».
Прокуратура Испании требует 4 года и 9 месяцев тюрьмы для главного тренера «Реала».
Как сообщает в соцсетях испанское идание Relevo, за сокрытие 1 миллиона евро от налоговой службы с 2014 по 2015 год Карло Анчелотти может грозить тюремный срок.
Согласно обвинительному заключению, итальянец, несмотря на то, что заявил о своем статусе резидента Испании для целей налогообложения и о том, что его местожительство находится в Мадриде, в своих налоговых декларациях указывал только вознаграждение за личный труд, полученное от «Реала», и не указал соответствующие показатели за использование имиджевых прав, которые он передал другим организациям.
Итальянский специалист возглавил «Реал» летом 2013 года, а покинул клуб в мае 2015 года. За это время мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, а также клубный чемпионат мира по футболу.
Летом 2022 года Карло вернулся в Мадрид и уже по итогам сезона-2021/2022 привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. После 27 туров Ла Лиги сезона-2023/24 «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков.