Карло Анчелотти грозит тюремный срок за неуплату налогов

Как сообщает в соцсетях испанское идание Relevo, за сокрытие 1 миллиона евро от налоговой службы с 2014 по 2015 год Карло Анчелотти может грозить тюремный срок.

Согласно обвинительному заключению, итальянец, несмотря на то, что заявил о своем статусе резидента Испании для целей налогообложения и о том, что его местожительство находится в Мадриде, в своих налоговых декларациях указывал только вознаграждение за личный труд, полученное от «Реала», и не указал соответствующие показатели за использование имиджевых прав, которые он передал другим организациям.

Итальянский специалист возглавил «Реал» летом 2013 года, а покинул клуб в мае 2015 года. За это время мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, а также клубный чемпионат мира по футболу.