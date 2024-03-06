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19:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Невилл — о возвращении Роналду в «МЮ»: Криштиану подвел Сульшера

Экс-защитник сборной Англии, а ныне — футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021-го по конец 2022 года. За время второго периода в английском клубе форвард провел за манкунианцев 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов. На протяжении сезона-2021/2022 «красные дьяволы» выступали под руководством норвежского тренера Уле-Гуннара Сульшера.

«После игры с “Эвертоном”, когда Сульшер в первый раз оставил Роналду в запасе, я помню, как Криштиану уходил с поля, я чувствовал, как он подвел Уле. Ведь когда-то давно он был его товарищем по команде. Роналду — великий игрок, непоколебимый в плане достижений, но я думал, что они должны были быть союзниками в раздевалке, особенно после тех времен, когда мы все играли вместе. Я хотел, чтобы он стал лидером, но он этого не сделал, и именно поэтому между ними возник конфликт», — приводит слова Невилла портал Goal.

Гари Невилл всю игровую карьеру, которую завершил в 2011 году, провел, выступая за «Манчестер Юнайтед». На его счету 85 матчей за сборную Англии.

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