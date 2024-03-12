«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
«Челси» дома победил «Ньюкасл» (3:2) в заключительном матче 28‑го тура АПЛ.
«Челси» дома победил «Ньюкасл» (3:2) в заключительном матче 28‑го тура АПЛ.
У хозяев забитыми мячами отличились Николас Джексон (6'), Коул Палмер (57') и Михаил Мудрик (76'). У гостей забивали Александер Исак (43') и Джейкоб Мерфи (90').
«Челси» продлил серию без поражений в чемпионате до четырех матчей. Это самая длинная беспроигрышная серия лондонцев в АПЛ в этом сезоне.
«Мы играли против очень хорошей команды с прекрасными игроками, было по-настоящему тяжело. “Челси” победил, самое важное — три очка, двигаемся вперед.
Для игроков группы атаки важно чувствовать уверенность и знать, что забивая мы можем выигрывать матчи. Я немного расстроен из-за того, что мы пропустили два гола после ошибок, которых не должно было быть. Но именно так мы становимся более зрелыми — продолжая давить, двигаться вперед», — сказал после матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
«Ньюкасл» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ и на 13 очков отстает от зоны еврокубков. «Челси» располагается на 11-й строчке и благодаря победе смог сократить отставание от «сорок» до одного балла.
В следующем туре «Ньюкасл» дома сыграет с «Вест Хэмом», а «Челси» примет «Бернли». Обе встречи пройдут 30 марта.