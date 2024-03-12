«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

«Мы играли против очень хорошей команды с прекрасными игроками, было по-настоящему тяжело. “Челси” победил, самое важное — три очка, двигаемся вперед.

Для игроков группы атаки важно чувствовать уверенность и знать, что забивая мы можем выигрывать матчи. Я немного расстроен из-за того, что мы пропустили два гола после ошибок, которых не должно было быть. Но именно так мы становимся более зрелыми — продолжая давить, двигаться вперед», — сказал после матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.