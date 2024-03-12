Хави учит своего сына играть головой: видео

В соцсети попало видео, как легенда «Барселоны» играет со своим сыном в гостиной с футбольным мячом. В частности, под руководством своего титулованного отца пятилетний Дэн Эрнандес отрабатывает удары головой. За происходящим с камерой наблюдала мать мальчика Нурия Кунильера.

В прошлом году Дэн и его старшая сестра Азия стали официальными болельщиками «Барселоны». Они выступили в фан-клуб «сине-гранатовых» и получили карты болельщика с порядковыми номерами 118 068 и 118 069. Хави, к слову, официально находится в фан-клубе уже более 20 лет и владеет картой болельщика с номером 63 472.