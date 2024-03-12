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16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави учит своего сына играть головой: видео

Главный тренер «Барселоны» Хави учит своего пятилетнего сына Дэна азам футбольного мастерства.

В соцсети попало видео, как легенда «Барселоны» играет со своим сыном в гостиной с футбольным мячом. В частности, под руководством своего титулованного отца пятилетний Дэн Эрнандес отрабатывает удары головой. За происходящим с камерой наблюдала мать мальчика Нурия Кунильера.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году Дэн и его старшая сестра Азия стали официальными болельщиками «Барселоны». Они выступили в фан-клуб «сине-гранатовых» и получили карты болельщика с порядковыми номерами 118 068 и 118 069. Хави, к слову, официально находится в фан-клубе уже более 20 лет и владеет картой болельщика с номером 63 472.

Сегодня вечером «Барселона» проведет ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча в Неаполе завершилась ничейным результатом 1:1.

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