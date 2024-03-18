«Байер» установил клубный рекорд по числу побед в Бундеслиге
Леверкузенский «Байер» на выезде обыграл «Фрайбург» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Германии.
Фрайбург
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Леверкузенский «Байер» на выезде обыграл «Фрайбург» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Германии.
В составе гостей забитыми мячами отметились Флориан Вирц (2'), Адам Гложек (40') и Патрик Шик (53'). У хозяев отличились Рицу Доан (10') и Янник Кайтель (79').
«Байер» впервые в своей истории одержал 22-ю победу в рамках одного розыгрыша Бундеслиги. Ранее леверкузенцы трижды заканчивали сезон с 21 победой в чемпионате — в 1997, 2000 и 2002 годах. При этом в текущем сезоне команде предстоит провести в Бундеслиге еще восемь матчей.
Беспроигрышная серия «Байера» в этом сезоне во всех турнирах достигла 38 матчей. Команда Хаби Алонсо одержала 33 победы и пять раз сыграла вничью.
«Оценивать ситуацию, когда самая решающая часть сезона еще впереди, можно лишь частично, но то, чего мы достигли на данный момент, процесс и весь путь — мы наслаждаемся этим. В футболе часто трудно наслаждаться моментом, но мы должны остановиться и насладиться им. Мы играем каждые три дня и рады, что у нас еще есть такая возможность. Апрель станет решающим месяцем, но мы видим, что у команды очень хорошая энергия, у игроков много желания побеждать и не останавливаться» — сказал Алонсо после матча.
«Байер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущую второй «Баварию» на десять очков. В следующем туре леверкузенцы дома сыграют с «Хоффенхаймом», а мюнхенцы будут принимать дортмундскую «Боруссию». Обе встречи пройдут 30 марта.