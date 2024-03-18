«Байер» установил клубный рекорд по числу побед в Бундеслиге

«Байер» впервые в своей истории одержал 22-ю победу в рамках одного розыгрыша Бундеслиги. Ранее леверкузенцы трижды заканчивали сезон с 21 победой в чемпионате — в 1997, 2000 и 2002 годах. При этом в текущем сезоне команде предстоит провести в Бундеслиге еще восемь матчей.

«Оценивать ситуацию, когда самая решающая часть сезона еще впереди, можно лишь частично, но то, чего мы достигли на данный момент, процесс и весь путь — мы наслаждаемся этим. В футболе часто трудно наслаждаться моментом, но мы должны остановиться и насладиться им. Мы играем каждые три дня и рады, что у нас еще есть такая возможность. Апрель станет решающим месяцем, но мы видим, что у команды очень хорошая энергия, у игроков много желания побеждать и не останавливаться» — сказал Алонсо после матча.