Шакира рассказала о жизни с детьми, после расставания с Пике
Колумбийская певица Шакира рассказала о в жизни с двумя детьми, после расставания с экс-защитником сборной Испании и «Барселоны» Жераром Пике.
Колумбийская певица Шакира рассказала о в жизни с двумя детьми, после расставания с экс-защитником сборной Испании и «Барселоны» Жераром Пике.
"Это было похоже на борьбу любви и ненависти, потому что каждый раз, когда мне приходилось идти в студию и делать свою работу, я терпела неудачу. Я чувствовала, что оставляю детей без присмотра. Были времена, когда я действительно не получала удовольствия от работы.
Пришлось многим пожертвовать ради любви. Теперь все изменилось, хотя это и сложнее, потому что теперь я отвечаю за двух детей одна. Дети, которые так сильно зависят от меня. И я мать-одиночка, у меня нет дома мужа, который мог бы мне помочь.
В каком-то смысле это даже хорошо, что у меня нет мужа, потому что… я не знаю, но это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать, хочется писать песни, хочется делать музыку", — рассказала Шакира в выпуске на YouTube-канале Apple Music.
Интервью приурочено к выходу первого за семь лет альбома певицы «Женщины больше не плачут» (Las Mujeres Ya No Lloran).
О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно в июне 2022. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Они состояли в отношениях с 2011 года. У Пике и Шакиры двое детей — Милан и Саша.
Позднее Шакира рассказала, как узнала об изменах Пике. Исполнительница вспомнила, что прочитала о неверности футболиста в СМИ, пока ее отец находился в реанимации.