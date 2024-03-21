Шакира рассказала о жизни с детьми, после расставания с Пике

"Это было похоже на борьбу любви и ненависти, потому что каждый раз, когда мне приходилось идти в студию и делать свою работу, я терпела неудачу. Я чувствовала, что оставляю детей без присмотра. Были времена, когда я действительно не получала удовольствия от работы.

Пришлось многим пожертвовать ради любви. Теперь все изменилось, хотя это и сложнее, потому что теперь я отвечаю за двух детей одна. Дети, которые так сильно зависят от меня. И я мать-одиночка, у меня нет дома мужа, который мог бы мне помочь.

В каком-то смысле это даже хорошо, что у меня нет мужа, потому что… я не знаю, но это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать, хочется писать песни, хочется делать музыку", — рассказала Шакира в выпуске на YouTube-канале Apple Music.

Интервью приурочено к выходу первого за семь лет альбома певицы «Женщины больше не плачут» (Las Mujeres Ya No Lloran).

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно в июне 2022. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Они состояли в отношениях с 2011 года. У Пике и Шакиры двое детей — Милан и Саша.