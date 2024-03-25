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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинец Малиновский пристыдил «Аталанту» за пост с Миранчуком

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский раскритиковал «Аталанту» за публикацию в соцсетях с Алексеем Миранчуком в майке сборной России.

Аталанта
РоссияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба итальянского клуба отметила успех российского полузащитника в матче за национальную сборную после товарищеского матча с Сербией (4:0), где Миранчук отметился забитым мячом. В комментариях под этой публикацией Малиновский на итальянском языке написал «позор». Аналогичное сообщение оставила его жена Роксана.

По сообщения итальянских СМИ, после возмущения Малиновского «Аталанта» удалила публикацию, но через некоторое время она была восстановлена.

Малиновский выступал за «Аталанту» с 2019 по 2023 год и был одноклубником Миранчука на протяжении двух сезонов. Зимой 2023 года украинец перешел в «Марсель», а сейчас выступает за «Дженоа».

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