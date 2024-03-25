Украинец Малиновский пристыдил «Аталанту» за пост с Миранчуком

Пресс-служба итальянского клуба отметила успех российского полузащитника в матче за национальную сборную после товарищеского матча с Сербией (4:0), где Миранчук отметился забитым мячом. В комментариях под этой публикацией Малиновский на итальянском языке написал «позор». Аналогичное сообщение оставила его жена Роксана.

По сообщения итальянских СМИ, после возмущения Малиновского «Аталанта» удалила публикацию, но через некоторое время она была восстановлена.