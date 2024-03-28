Стало известно, останется ли Денис Черышев в «Венеции»

— В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом, — приводит слова спортивного директора клуба Sport24.

Черышев перешел в «Венецию» летом 2022 года после 13 лет выступлений в Испании. В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей за команду. Его контракт с итальянским клубом действителен до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.