Текущие события
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Футбол. Сборные
27.03
Аргентина
Коста-Рика
31
Футбол. Премьер-лига
29.03
Динамо
Ростов
Футбол. Зарубежный
29.03
Кадис
Гранада
Футбол. Зарубежный
29.03
Лилль
Ланс
Футбол. Первая лига
30.03
Енисей
Химки
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
17.03
Интер
Наполи
11
17.03
Рома
Сассуоло
10
17.03
Верона
Милан
13
17.03
Ювентус
Дженоа
00
16.03
Фрозиноне
Лацио
23
16.03
Салернитана
Лечче
01
16.03
Монца
Кальяри
10
16.03
Удинезе
Торино
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, останется ли Денис Черышев в «Венеции»

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, что российский полузащитник Денис Черышев этим летом станет свободным агентом.

ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: ФК "Венеция"

— Будет ли активирована опция продления контракта Дениса Чернышева?

— В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом, — приводит слова спортивного директора клуба Sport24.

Черышев перешел в «Венецию» летом 2022 года после 13 лет выступлений в Испании. В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей за команду. Его контракт с итальянским клубом действителен до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

«Венецию» возглавляют бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли. Команда занимает вторую строчку в Серии В, набрав 57 очков.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Стало известно, останется ли Денис Черышев в «Венеции»
Бригада арбитров из РФ назначена на финал Кубка Саудовской Аравии
Биатлонисты проведут гонки на ЧР с наклейками, посвященными Гараничеву
Самый долгий марафонский забег длился 54 года. Как это вообще возможно?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь