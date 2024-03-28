Стало известно, останется ли Денис Черышев в «Венеции»
Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, что российский полузащитник Денис Черышев этим летом станет свободным агентом.
Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, что российский полузащитник Денис Черышев этим летом станет свободным агентом.
— Будет ли активирована опция продления контракта Дениса Чернышева?
— В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом, — приводит слова спортивного директора клуба Sport24.
Черышев перешел в «Венецию» летом 2022 года после 13 лет выступлений в Испании. В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей за команду. Его контракт с итальянским клубом действителен до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.
«Венецию» возглавляют бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли. Команда занимает вторую строчку в Серии В, набрав 57 очков.